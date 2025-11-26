Oddo: "Dobiamo dare di più e fare meglio, perché questa squadra ha le capacità per chiudere meglio le partite"

Nell'immediato post partita di Milan Futuro-Real Calepina, sfida che ha visto i rossoneri tornare alla vittoria grazie alla rete di Lorenzo Ossola, mister Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sfida che si è disputata in quel del "Chinetti" di Solbiate Arno: "C'è sempre da lavorare perché sono ragazzi, perché devono crescere. Commettiamo ancora tanti errori, ingenuità, e dobbiamo crescere in personalità, gestione della partita, momenti. Quello che abbiamo messo in più rispetto alle ultime partite è un po' di cattiveria, di grinta, determinazione, che sono le cose che ci mancano in questo momento. Un po' il pensare al collettivo e meno al singolo, perché le capacità ci sono e devono essere supportate da qualità mentali che fanno sì che tu possa crescere al meglio. Dobbiamo comunque dare di più, fare meglio e questa è una squadra che avrebbe la capacità di chiudere meglio le partite".

Oddo ha poi concluso: "Questi ragazzi hanno bisogno di giocare, di mettere partite nelle gambe, sbagliare per crescere e migliorarsi. Fondamentalmente le nostre vittorie sono queste: quelle di Bartesaghi, di un ragazzo che era qui con noi l'anno scorso ed ho fatto questo esempio ai ragazzi dicendogli: "Il vostro obiettivo il più grande non è vincere oggi, ma è crescere oggi per cercare di vincere una partita, ma il grande obiettivo è quello di emulare Bartesaghi, che ha fatto il loro percorso, ha giocato con loro, ed oggi si ritrova in prima squadra a giocare un derby da titolare". Questo è l'esempio per questi ragazzi e la vittoria per il settore giovanile del Milan".