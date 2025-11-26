Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo la vittoria del Milan Futuro sul Real Calepina

Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo la vittoria del Milan Futuro sul Real CalepinaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:20MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

La classifica del Girone B, di Serie D, aggiornata dopo la vittoria nel recupero del Milan Futuro di Massimo Oddo contro la Real Calepina: 

1. Chievo 29 pt
2. Folgore Caratese 27
3. Brusaporto 26
4. Casatese Merate 24
5. Milan Futuro 20
6. VIlla Valle 20
7. Caldiero Terme 19
8. Oltrepò 19
9. Leon 19
10. Castellanzese 17
11 Ciserano Bergamo 17
12. Breno 16
13. Real Calepina 13
14. Scanzorosciate 12
15. Vogherese 11
16. Varesina 10
17. Pavia 10
18. Sondrio 5