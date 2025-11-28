Domenica il Milan Futuro affronterà il Brusaporto per la 14a giornata di Serie D
Dopo la vittoria nel recupero della 12esima giornata contro il Real Calepina, il Milan Futuro di mister Massimo Oddo tornerà in campo domenica alle 14.30, sempre al "Chinetti" di Solbiate Arno, contro il Brusaporto, terza forza del girone B di Serie D. Di seguito la classifica aggiornata:
1. Chievo 29 pt
2. Folgore Caratese 27
3. Brusaporto 26
4. Casatese Merate 24
5. Milan Futuro 20
6. VIlla Valle 20
7. Caldiero Terme 19
8. Oltrepò 19
9. Leon 19
10. Castellanzese 17
11 Ciserano Bergamo 17
12. Breno 16
13. Real Calepina 13
14. Scanzorosciate 12
15. Vogherese 11
16. Varesina 10
17. Pavia 10
18. Sondrio 5
