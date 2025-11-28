FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"

In un Milan alla ricerca di un centravanti "vero", Jean-Philippe Mateta emerge come profilo congeniale: il classe 1997 del Crystal Palace unisce fisicità, senso del gol e caratteristiche tattiche che calzano a pennello con ciò che cerca Massimiliano Allegri da una prima punta.

Jean-Philippe Mateta, mix di potenza e presenza fisica

Jean-Philippe Mateta vanta una struttura fisica importante, forte dei suoi 192cm di altezza per 82-88 kg, che gli consente di proteggere palla, tenere alti i raddoppi e fungere da riferimento dentro l'area di rigore. Questa "presa per mano" della manovra offensiva è fondamentale in un attaccante "allegriano", più utile alla squadra che estetica di finalizzatore puro. Il suo rendimento al Palace ha confermato in queste stagioni che Mateta non è solo muscoli, ma anche (ottime) qualità tecniche di base, attacco alla profondità e gioco spalle alla porta che lo rendono difatti pericoloso spesso e volentieri.

Numeri che dimostrano crescita e continuità: ma come potrebbe convivere con Leao e Pulisic?

Da quando è arrivato al Crystal Palace Jean-Philippe Mateta non ha fatto altro che migliorarsi, sotto ogni punto di vista. In oltre 161 presenze con la maglia delle Eagles, l'attaccant francese ha realizzato già 51 gol, incidendo e decidendo la cavalcata trionfale della formazione di Oliver Glasner nella scorsa stagione in FA Cup. La sua media realizzativa nella scorsa stagione è di circa 0.38 gol a partita, migliorata anche questa visto che in questa stagione ha già messo a segno 8 gol.

Ma come si potrebbe fa convinvere un giocatore come Mateta con Leao e Pulisic? Qualche modo si trova, anche perché il francese potrebbe fungere (eventualmente) da punto di riferimento per liberare in profondità sia il portoghese che lo statunitense. E chissà che non possa nascerne un tridente importante.

Quel sorriso, quel maledetto sorriso

Alla domanda di MilanNews "Vieni al Milan?" (LEGGI QUI), Mateta ha risposto con un sorriso e un pollice alzato, gesto che inevitabilmente ha alimentato speculazioni di mercato. Per costanza e caratteristiche il francese rappresenta un profilo adatto per il Milan: non una scommessa, ma un attaccante già maturo e pronto per dare nell'immediato un contributo. Ovviamente la valutaione che il Palace fa del suo cartellino resta un elemenot di cautela, ma per un centravanti del genere ne potrebbe davvero valerne la pena.

