Pulisic, l'assenza contro la Lazio è praticamente certa: può saltare anche la Coppa

Si sapeva già da ieri, la presenza di Christian Pulisic contro la Lazio, domani sera alle 20.45 a San Siro in occasione della tredicesima giornata di campionato, era a forte rischio. E infatti oggi i timori rivelati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa si sono rivelati fondati: come riporta l'inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, da Milanello, l'assenza di Pulisic contro i bianconcelesti è da considerarsi cosa praticamente certa: il Diavolo dovrà fare a meno del suo giocatore più decisivo, numeri alla mano.

Secondo quanto riportato da Di Stefano, l'infortunio muscolare non è serio ma comunque richiede una certa cautela ed è per questo motivo che il giocatore americano verrà valutato giorno per giorno per capire il momento migliore per farlo rientrare a disposizione. Di conseguenza anche la seconda gara contro la Lazio di questa settimana, giovedì prossimo alle 21 allo Stadio Olimpico in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia, è a rischio.