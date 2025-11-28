Albertini: "Milan, è bastato mettere due persone che sanno di calcio nelle caselle di competenza"
Domani sera alle 20.45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un'opportunità importante per i rossoneri di dare continuità alla vittoria pesantissima nel Derby di domenica scorsa e di mettere pressione a Roma, Napoli, Inter e Bologna che giocheranno tra domenica e lunedì. In vista della sfida tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex Demetrio Albertini ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, edizione Milano.
Il giudizio di Albertini sul cambio di gestione sportiva in questa stagione al Milan: "È bastato mettere due persone che sanno di calcio nelle caselle di competenza, mi riferisco oltre che a Max, a Igli Tare, nel ruolo di raccordo fra spogliatoio e società"
