Di Canio: "Allegri convince i giocatori di essere forti"

Paolo Di Canio, ex Lazio e Milan, è stato intervistato da Repubblica nella mattinata di oggi e tra le altre cose ha espresso anche un parere sulla squadra milanista, oggi al secondo posto a due punti dalla Roma capolista e attesa dalla partita di domani sera a San Siro contro la Lazio. Le sue parole.

Per il Milan è davvero un vantaggio non giocare le coppe?

"Certo, e fra qualche mese si vedrà. Allegri convince i giocatori di essere forti. Leao ha spazio, Rabiot dà sicurezza. Dopo il derby, vincere con la Lazio sarebbe importante".

