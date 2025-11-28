Non solo attacco, dubbio per Allegri anche in difesa in vista della Lazio

Alla vigilia della sfida tra Milan e Lazio, gara che si giocherà domani sera a San Siro alle ore 20.45, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il dubbio più grande da sciogliere per Massimiliano Allegri è come sostituire Christian Pulisic che difficilmente sarà a disposizione e che dunque si unirà nel reparto indisponibili sia a Santiago Gimenez che a Zachary Athekame. Ma non è questa l'unica questione che il tecnico livornese e il suo staff devono risolvere per la formazione titolare.

Nella zona offensiva, per quanto riguarda la coppia d'attacco, il posto deciso è quello che occuperà Rafael Leao, ormai certo della titolarità. Accanto al portoghese se la giocano Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek: in vantaggio il francese ma l'allenamento di oggi deciderà tutto. L'altro ballottaggio, come succede da qualche partita a questa parte, riguarda la corsia sinistra: Davide Bartesaghi parte in vantaggio nel confronto con Pervis Estupinan.