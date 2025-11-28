Collu arbitra Milan-Lazio: ha diretto i rossoneri nell'unica sconfitta stagionale
Uno dei due big match di questo tredicesimo turno di Serie A Enilive che comincia stasera, vedrà ancora una volta protagonista il Milan che, domani sera alle 20.45, ospiterà la Lazio a San Siro. Per l'occasione è stato designato il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: un nome che non rievoca grandi ricordi, dal momento che era il direttore di gara dell'unica sconfitta stagionale, fino a questo momento, del Diavolo, contro la Cremonese. In generale i precedenti col fischietto sardo sono due: il primo era arrivato sul finire della scorsa stagione quando il Milan vinse a Genoa 2-1 nel mese di maggio.
Al VAR ci saranno Di Paolo e Paterna. Di seguito si riporta la designazione completa:
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
