Collu arbitra Milan-Lazio: ha diretto i rossoneri nell'unica sconfitta stagionale

Uno dei due big match di questo tredicesimo turno di Serie A Enilive che comincia stasera, vedrà ancora una volta protagonista il Milan che, domani sera alle 20.45, ospiterà la Lazio a San Siro. Per l'occasione è stato designato il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: un nome che non rievoca grandi ricordi, dal momento che era il direttore di gara dell'unica sconfitta stagionale, fino a questo momento, del Diavolo, contro la Cremonese. In generale i precedenti col fischietto sardo sono due: il primo era arrivato sul finire della scorsa stagione quando il Milan vinse a Genoa 2-1 nel mese di maggio.

Al VAR ci saranno Di Paolo e Paterna. Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA