Passerini: "Con Rabiot risulta tutto più facile. Serve alzare il livello contro le piccole"

vedi letture

Il commento di Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, sull'impegno di domani del Milan contro la Lazio nel suo articolo odierno sul quotidiano generalista: "Esame scudetto. Dopo il colpaccio nel derby, il Milan tenta l'allungo. Sapendo che la strada resta lunga, lunghissima, ma anche che la vittoria sull'Inter, per quanto rocambolesca, sofferta, anche fortunosa, ha confermato che il passo è quello giusto. Contro le grandi, i rossoneri non falliscono. Serve però alzare il livello anche contro le cosiddette piccole".

Continua e conclude Carlos Passerini sempre sulla gara di domani: "Domani sera a San Siro con la Lazio ottava in classifica hanno una grande occasione: vincendo, sorpasserebbero la Roma e andrebbero da soli in testa almeno per una notte, in attesa dello scontro diretto fra il Napoli di Conte e i giallorossi di Gasperini. Si può fare. Una cosa è certa: con un Rabiot in più, risulta tutto più facile. Lo si e visto nel derby, quando è tornato dopo un mese di assenza".