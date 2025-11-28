Ordine avverte il Milan: "Con 7 squadre in 7 punti, basta uno scivolone per uscire dalla zona Champions"

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si è tenuta ieri al Centro Sportivo di Milanello nel'antivigilia della sfida tra Milan e Lazio che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, in occasione della tredicesima giornata di campionato, il giornalista Franco Ordine ha proposto un pezzo su Il Giornale in merito alle dichiarazioni del tecnico livornese. Il collega ha chiosato il suo articolo con un ragionamento sull'importanza della sfida di domani sera.

Il commento di Franco Ordine: "E allora smaltita l'adrenalina del derby, c'è da recuperare la voglia di piegare la Lazio che non è un cliente facile con Basic essenziale, Vecino equilibratore di centrocampo e Isaksen recuperato alla migliore condizione. Con 7 squadre in 7 punti basta uno scivolone per uscire dalla zona Champions e un successo per fare un balzo in avanti. Di qui probabilmente la scelta di sostituire l'assente Pulisic con Loftus Cheek lasciando Nkunku per l'eventuale cambio in panchina".