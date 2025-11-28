Serie A, la classifica prima dell'inizio della 13a giornata: Milan a caccia della vetta

Oggi alle 07:20News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A Enilive prima dell'inizio della 13esima giornata, che vedrà il Milan ospitare sabato sera a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, attualmente settima:

Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 21 (12)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (12)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (12)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)