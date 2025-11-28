Serie A, il programma della 13a giornata. Oggi il Como, il Milan sabato sera

Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive

VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45

SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45

LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45