Serie A, il programma della 13a giornata. Oggi il Como, il Milan sabato sera
MilanNews.it
Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
Pubblicità
News
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono di Luca Serafini
Le più lette
2 Allegri ironico: "I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan e uno è tesserato per l'inter..."
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Jallet (Canal +): "Maignan? Sentendone parlare in nazionale, avrà voglia di Premier. Sostituto? Meglio Restes di Meslier"
Il rapporto speciale con Buffon, "retrocesso" con la Juve e il lavoro specifico con Maignan: tutto su Claudio Filippi
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com