Di Canio: "Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan vediamo in che ordine"
Paolo Di Canio, ex Lazio e Milan, è stato intervistato da Repubblica nella mattinata di oggi e tra le altre cose ha espresso anche un parere sulla squadra milanista, oggi al secondo posto a due punti dalla Roma capolista e attesa dalla partita di domani sera a San Siro contro la Lazio. Le sue parole.
Le parole di Di Canio sulla Juve e in generale sulla lotta scudetto: "Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna. Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine".
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan