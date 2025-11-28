Di Canio: "Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan vediamo in che ordine"

Paolo Di Canio, ex Lazio e Milan, è stato intervistato da Repubblica nella mattinata di oggi e tra le altre cose ha espresso anche un parere sulla squadra milanista, oggi al secondo posto a due punti dalla Roma capolista e attesa dalla partita di domani sera a San Siro contro la Lazio. Le sue parole.

Le parole di Di Canio sulla Juve e in generale sulla lotta scudetto: "Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna. Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine".

VENERDÌ 28

Como-Sassuolo 20.45

SABATO 29

Genoa-Verona 15.00

Parma-Udinese 15.00

Juventus-Cagliari 18.00

Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 30

Lecce-Torino 12.30

Pisa-Inter 15.00

Atalanta-Fiorentina 18.00

Roma-Napoli 20.45

LUNEDÌ

Bologna-Cremonese 20.45