Luis Alberto: "Milan da scudetto: senza le coppe sarà più facile"
Uno dei due big match della tredicesima giornata di campionato che inizia questa sera con la sfida tra Como e Sassuolo, metterà davanti Milan e Lazio domani sera a San Siro, ore 20.45. I rossoneri hanno l'opportunità, con una vittoria, di godersi una notte in vetta da soli lasciando la patata bollente alle avversarie impegnate nella giornata di domenica. I biancocelesti hanno invece l'occasione di accorciare la classifica e recuperare punti sulla zona Europa. A esprimere il suo punto di vista alla Gazzetta dello Sport l'ex numero 10 laziale Luis Alberto, intervistato per l'occasione.
Le parole di Luis Alberto sulla forza del Milan e sulla possibilità che i rossoneri lottino per il titolo fino a fine stagione: "Sì, per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. Cè Luka Modric che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rablot, In mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta".
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
