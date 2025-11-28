Luis Alberto: "Milan da scudetto: senza le coppe sarà più facile"

Uno dei due big match della tredicesima giornata di campionato che inizia questa sera con la sfida tra Como e Sassuolo, metterà davanti Milan e Lazio domani sera a San Siro, ore 20.45. I rossoneri hanno l'opportunità, con una vittoria, di godersi una notte in vetta da soli lasciando la patata bollente alle avversarie impegnate nella giornata di domenica. I biancocelesti hanno invece l'occasione di accorciare la classifica e recuperare punti sulla zona Europa. A esprimere il suo punto di vista alla Gazzetta dello Sport l'ex numero 10 laziale Luis Alberto, intervistato per l'occasione.

Le parole di Luis Alberto sulla forza del Milan e sulla possibilità che i rossoneri lottino per il titolo fino a fine stagione: "Sì, per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. Cè Luka Modric che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rablot, In mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta".

VENERDÌ 28

Como-Sassuolo 20.45

SABATO 29

Genoa-Verona 15.00

Parma-Udinese 15.00

Juventus-Cagliari 18.00

Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 30

Lecce-Torino 12.30

Pisa-Inter 15.00

Atalanta-Fiorentina 18.00

Roma-Napoli 20.45

LUNEDÌ

Bologna-Cremonese 20.45