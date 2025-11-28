Moretto su Mateta: "Il Palace continua a chiedere cifre importanti: Milan alla finestra"
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, insieme al collega, per parlare della situazione e delle voci relative a un interesse del Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 francese del Crystal Palace. Qui puoi leggere le dichiarazioi di Romano.
Di seguito invece le parole di Moretto in merito alla trattativa: "Il Milan ha una lista di attaccanti che visiona, segue e contatta. Quest’estate, oltre ad Arokodare e altri, c’era anche il nome di Mateta. Poi la situazione da un punto di vista economico non è andata avanti: il Crystal Palace chiedeva e continua a chiedere cifre importanti. Il contratto del giocatore scade nel 2027 e non c’è un rinnovo vicino: il Milan resta lì alla finestra per capire la situazione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan