Moretto su Mateta: "Il Palace continua a chiedere cifre importanti: Milan alla finestra"

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, insieme al collega, per parlare della situazione e delle voci relative a un interesse del Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 francese del Crystal Palace. Qui puoi leggere le dichiarazioi di Romano.

Di seguito invece le parole di Moretto in merito alla trattativa: "Il Milan ha una lista di attaccanti che visiona, segue e contatta. Quest’estate, oltre ad Arokodare e altri, c’era anche il nome di Mateta. Poi la situazione da un punto di vista economico non è andata avanti: il Crystal Palace chiedeva e continua a chiedere cifre importanti. Il contratto del giocatore scade nel 2027 e non c’è un rinnovo vicino: il Milan resta lì alla finestra per capire la situazione".