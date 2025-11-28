Luis Alberto: "Nel 2018/2019 parlai con Maldini e Leonardo ma non era facile portarmi via"

vedi letture

Uno dei due big match della tredicesima giornata di campionato che inizia questa sera con la sfida tra Como e Sassuolo, metterà davanti Milan e Lazio domani sera a San Siro, ore 20.45. I rossoneri hanno l'opportunità, con una vittoria, di godersi una notte in vetta da soli lasciando la patata bollente alle avversarie impegnate nella giornata di domenica. I biancocelesti hanno invece l'occasione di accorciare la classifica e recuperare punti sulla zona Europa. A esprimere il suo punto di vista alla Gazzetta dello Sport l'ex numero 10 laziale Luis Alberto, intervistato per l'occasione.

Le parole di Luis Alberto sulla possibilità in passato di vestire la maglia del Milan: "Ho parlato con Maldini e Leonardo. Era il 2018-19. Ho sempre saputo però come va qui in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio. San Siro? Ci ho giocato tante volte e qualche volta lì ho fatto grandi partite".

VENERDÌ 28

Como-Sassuolo 20.45

SABATO 29

Genoa-Verona 15.00

Parma-Udinese 15.00

Juventus-Cagliari 18.00

Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 30

Lecce-Torino 12.30

Pisa-Inter 15.00

Atalanta-Fiorentina 18.00

Roma-Napoli 20.45

LUNEDÌ

Bologna-Cremonese 20.45