Allegri ha già usato sette coppie offensive diverse in questa stagione
Oggi alle 11:20
di Francesco Finulli

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha già usato sette coppie offensive differenti in questo avvio di campionato. La più presente è stata quella composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez (4 partite, tra cui l'unica sconfitta dell'anno): nè l'americano nè il messicano, però, saranno a disposizione contro la Lazio domani sera. Al posto del giocatore statunitense, con ogni probabilità assente, Allegri sta pensando a Nkunku o a Loftus-Cheek in coppia con Leao.

Se giocasse il francese sarebbe la terza gara con il duo Rafa-Christopher, la seconda più usata: oggi appare la soluzione più probabile. Con portoghese e francese in campo il Diavolo ha battuto la Roma e pareggiato con il Pisa. Se invece venisse scelto Loftus-Cheek, si comporrebbe l'ottava coppia stagionale con Leao. Di seguito il dettaglio:

1) Pulisic-Gimenez, 4 partite: 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
2) Leao-Gimenez, 2 partite: 0 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte
3) Leao-Nkunku, 2 partite: 1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte
4) Saelemaekers-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte
5) Loftus-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte
6) Saelemaekers-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte
7) Pulisic-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte