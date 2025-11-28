Allegri ha già usato sette coppie offensive diverse in questa stagione

vedi letture

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha già usato sette coppie offensive differenti in questo avvio di campionato. La più presente è stata quella composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez (4 partite, tra cui l'unica sconfitta dell'anno): nè l'americano nè il messicano, però, saranno a disposizione contro la Lazio domani sera. Al posto del giocatore statunitense, con ogni probabilità assente, Allegri sta pensando a Nkunku o a Loftus-Cheek in coppia con Leao.

Se giocasse il francese sarebbe la terza gara con il duo Rafa-Christopher, la seconda più usata: oggi appare la soluzione più probabile. Con portoghese e francese in campo il Diavolo ha battuto la Roma e pareggiato con il Pisa. Se invece venisse scelto Loftus-Cheek, si comporrebbe l'ottava coppia stagionale con Leao. Di seguito il dettaglio:

1) Pulisic-Gimenez, 4 partite: 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

2) Leao-Gimenez, 2 partite: 0 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte

3) Leao-Nkunku, 2 partite: 1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte

4) Saelemaekers-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

5) Loftus-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

6) Saelemaekers-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

7) Pulisic-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte