Da domani lo striscione del Milan Club Old Clan non sarà esposto: i motivi

Il Milan Club Old Clan, storico club di tifosi rossoneri, ha deciso di rimuovere il suo striscione identificativo a San Siro a partire dalla gara di domani sera della squadra rossonera contro la Lazio. La scelta viene fatta in solidarietà della Curva Sud a cui è stato vietato, a partire dal Derby, lo strisicone "Sodalizio rossonero" che era stato in precedenza approvato dalle autorità competenti.

Il comunicato di Old Clan: "A partire da domani lo striscione Old Clan non sarà più esposto e questo fino a data da destinarsi. La decisione fa seguito al divieto imposto dalle autorità all'esposizione dello striscione SODALIZIO nella nostra curva.

Il provvedimento, immotivato e immotivabile, aveva probabilmente come obiettivo la disarticolazione della curva stessa. I ragazzi, con ironia graffiante, hanno dimostrato che dietro una sigla ci sono partecipazione e passione, valori che nessun divieto può cancellare.

Per noi vale la stessa cosa.

Old Clan si basa sull'amicizia che lega un gruppo di persone da oltre 40 anni di vita vissuta.

Old Clan è vivere emozioni e trasmetterle ai nostri figli.

Old Clan è contribuire tutti insieme ad iniziative solidali.

Old Clan è molto più di uno striscione e quindi esporlo o meno nulla cambia per la nostra realtà.

Peccato davvero per chi vive in un mondo di fantasmi popolato solo dal malaffare.

Peccato davvero. Per loro.

Noi andiamo avanti comunque, fieri di esistere!

Milan Club OLD CLAN"