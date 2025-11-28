Gasperini dopo la vittoria in Europa League: "Col Napoli servirà fare meglio"

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "E' una vittoria che ci migliora di molto la classifica, ottenuta contro un'ottima squadra. Siamo andati subito in vantaggio e pensavo potessimo far meglio, ma è vero che giochiamo tanto e non sempre si può fare bene". Così Gian Piero Gasperini analizza la vittoria contro il Midtjylland a Sky Sport. "Abbiamo palleggiato un po' lentamente e fatto tanti errori - ha aggiunto -. Mi aspettavo di più nella fase di costruzione, ma la squadra ha tenuto botta. Per domenica contro il Napoli abbiamo bisogno di fare meglio".

E poi ancora: "A sprazzi abbiamo fatto delle buone cose, ma è stata una partita faticosa perché quando non giochi bene recuperi tanto palla e spendi di più". Parlando delle condizioni di Dybala ha spiegato: "Sta bene, ha recuperato. L'ho sostituito, ma poteva andare avanti anche fino al 90'. Ha giocato come falso nove per necessità perché Ferguson combatte ancora con una distorsione alla caviglia". Infine un aggiornamento sulle condizioni di Koné: "Ha preso una brutta entrata che gli ha creato una piccola distorsione. Vediamo nei prossimi giorni come sta". (ANSA).