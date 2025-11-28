Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: Italia vicina alla seconda posizione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20News
di Federico Calabrese

Dopo le gare di ieri sera, continua la corsa per ottenere il quinto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, quello slot extra che l'Italia spera di ottenere. Dopo i risultati delle squadre impegnate in Europa e Conference League, ecco la situazione attuale.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026 

1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857

- - -

3. Italia (7 su 7) 9.571 

4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250 

6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100 