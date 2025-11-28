Domani il Milan ospita la Lazio. Bucchioni: "Sarri sa trovare soluzioni"

vedi letture

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. I rossoneri vogliono trovare continuità dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Enzo Bucchioni, su TMW Radio durante Maracanà, ne ha parlato così, analizzando i rischi per i ragazzi di Max Allegri: "Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine.

Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".