Domani il Milan ospita la Lazio. Bucchioni: "Sarri sa trovare soluzioni"
MilanNews.it
Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. I rossoneri vogliono trovare continuità dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Enzo Bucchioni, su TMW Radio durante Maracanà, ne ha parlato così, analizzando i rischi per i ragazzi di Max Allegri: "Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine.
Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".
Pubblicità
News
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono di Luca Serafini
Le più lette
4 Allegri ironico: "I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan e uno è tesserato per l'inter..."
Primo Piano
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com