Rinnovo Maignan, Albertini: "Credo che il tema sia di natura economica"

Domani sera alle 20.45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un'opportunità importante per i rossoneri di dare continuità alla vittoria pesantissima nel Derby di domenica scorsa e di mettere pressione a Roma, Napoli, Inter e Bologna che giocheranno tra domenica e lunedì. In vista della sfida tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex Demetrio Albertini ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, edizione Milano.

Le parole di Albertini sulla questione relativa al rinnovo di Mike Maignan: "È un argomento delicato, penso che il tema sia di natura squisitamente economica perché dal punto di vista tecnico Mike ha sostituito degnamente Donnarumma. Credo che la società si stia chiedendo se l'operazione può essere vantaggiosa anche per il bilancio"