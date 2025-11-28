Il Milan in prestito: al Fulham è Chukwueze-mania, show di Pobega

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Nell'ultimo weekend, per la prima volta dal 20 settembre, Bennacer non è partito nella formazione titolare in campionato: nella vittoria per 3-1 in casa contro il Varazdin, l'algerino ha fatto il suo ingresso in campo per gli ultimi 19 minuti della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Ennesima titolarità per Bondo che è rimasto in campo per tutta la gara contro la Roma: grigiorossi sconfitti 3-1 in casa dalla nuova capolista solitaria della Serie A. Il francese ha rimediato un cartellino giallo al minuto 82.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Pomeriggio difficile per il baby talento classe 2008, all'Olimpico contro la Lazio viene sostituito dopo 45 minuti dopo che Di Francesco gli aveva concesso una chance tra i titolari. I giallorossi, in svantaggio di una rete all'intervallo, hanno poi perso 2-0.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 14

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

È Chukwueze-mania a Craven Cottage: il nigeriano entra a 26 minuti dal termine nella gara contro il Sunderland, bloccata sullo 0-0, e con una bella azione personale confeziona l'assist per il gol vittoria di Raul Jimenez, scatenando l'onda di entusiasmo social tra i tifosi del Fulham.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 2

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Partita pirotecnica tra Cagliari e Genoa, terminata con il punteggio di 3-3. Colombo, agli ordini del nuovo tecnico Daniele De Rossi, parte titolare e confeziona il secondo assist stagionale, per Vitinha. Nel corso della gara trova anche un gol meraviglioso che viene però annullato per posizione irregolare.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 14

Reti: 1

Assist: 2

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Comotto torna in campo dopo cinque partite saltate per infortunio, il momento nero dello Spezia però continua anche con il nuovo tecnico Donadoni. Il talento di scuola rossonera fa il suo ingresso all'intervallo della partita in casa del Mantova, sull'1-1. La gara finirà 4-1 per i padroni di casa.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Lo spagnolo entra all'intervallo della gara casalinga contro il West Ham, sotto di due reti. Con Jimenez in campo le Cherries riescono a recuperare nella ripresa fino al 2-2 finale.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

Per il centravanti 75 minuti da titolare nella roboante vittoria in casa del Torino per 5-1: per lui nessuna rete e nessun assist, ancora a secco di gol in questa stagione.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 14

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Panchina per il centrocampista americano nella sconfitta per 3-1 al Maradona con il Napoli. Con il risultato di 0-3 la Dea si è rifatta in Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte: per Musah spazio nei 21 minuti finali della sfida.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Show totale di Tommaso Pobega in campionato: il Bologna espugna Udine per 3-0 e le danze sono aperte da una doppietta del centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero. Per lui 90 minuti in campo da titolare. Ieri altra titolarità nel 4-1 con il Salisburgo dove va vicino al gol due volte: sostituito al minuto 75.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 0

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Come sempre, titolarità e tutta la partita in campo per il difensore: la Roma espugna lo Zini per 1-3.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 12

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Il Monza continua a vincere, 1-0 in casa contro il Cesena nel big match di giornata, ma Kevin Zeroli si siede per la quarta volta consecutiva in panchina e ci rimane per tutta la gara.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0