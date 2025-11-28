Non c'è pace, il CorSport titola: "Un guaio: si ferma Pulisic"

Christian Pulisic era appena tornato dopo quasi un mese costretto ai box nel mese di ottobre - dopo che aveva cominciato la stagione da miglior giocatore del campionato. L'altroieri è arrivata la notizia di un affaticamento muscolare rimediato nel corso dell'allenamento. Un problema fisico, ci si augura di lieve entità, che costringerà l'americano a fermarsi nuovamente domani contro la Lazio come, di fatto, confermato da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa.

Oggi il Corriere dello Sport riprende la notizia e scrive così: "Un guaio: Pulisic si ferma". Nell'occhiello viene titolato: "Saelemaekers recupera ma Max perde l'americano". L'informazione prosegue anche nel sottotitolo del pezzo che recita così: "Risentimento muscolare: difficile che possa esserci con la Lazio. Nkunku o Loftus-Cheek pronti". In vantaggio sembra esserci Christopher Nkunku che ieri ha fatto le esercitazioni con la squadra dei titolari ma l'allenamento di oggi potrebbe anche ribaltare le idee di Allegri e dei suoi collaboratori.