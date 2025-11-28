Allegri sembra deciso, Tuttosport: "Nkunku partner di Rafa in attacco"

Sarà verosimilmente un Milan senza Christian Pulisic quello che domani si presenterà a San Siro per sfidare la Lazio alle ore 20.45, in occasione della tredicesima giornata di campionato di Seriie A Enilive. Un'assenza pesante a cui Massimiliano Allegri e in generale tutta la squadra dovrà far fronte, in particolare pensando a quanto l'attaccante statunitense sia influente nel gioco rossonero. Al posto del numero 11 se la giocano in due: Christopher Nkkunku e Ruben Loftus-Cheek.

L'indirizzo su cosa sceglierà Allegri c'è già e lo riporta oggi Tuttosport che scrive così: " Saelemaekers c'è, Pulisic no. Nkunku in vantaggio su Lofrus-Cheek come partner di Rafa in attacco". Ieri nell'allenamento dell'antivigilia proprio il francese è stato provato nella squadra dei titolari. Oggi la scelta definitiva con l'allenamento di rifinitura che, sulla carta, potrebbe anche far rivedere tutti i piani a Massimiliano Allegri e al suo staff. Nkunku-Leao hanno già giocato in coppia questa stagione.