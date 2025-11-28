Il QS scrive: "Leao può spingere il Diavolo in vetta"

Al momento la classifica di Serie A Enilive, giunta alle soglie della tredicesima giornata, propone una grandissima bagarre lassù: sette squadre in sette punti. Il Milan anticiperà praticamente tutte le dirette rivali in vetta alla graduatoria, tanto che domani sera una eventuale vittoria a San Siro contro la Lazio proietterebbe la formazione di Allegri in vetta almeno per una notte. Non sarà facile considerando l'avversario e le assenze: in primis quella di Pulisic ma anche quella di Gimenez.

Il QS questa mattina si concentra proprio su questa possibilità di sorpasso sulla Roma e sul Napoli che domani sera sarà a disposizione dei rossoneri con una vittoria sui biancocelesti di Sarri. Il giornale titola così: "Milan, un'altra notte per sognare. Leao può spingere il Diavolo in vetta". Le speranze offensive del Milan ricadono su Rafael Leao, nella speranza che anche Nkunku riesca a trovare fiducia e continuità. Dal canto suo Allegri ci ha tenuto a mantenere un profilo basso.