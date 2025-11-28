Max predica calma, il CorSport titola: "Allegri ma tosti"

Domani sera, alle ore 20.45 a San Siro in occasione del 13° turno del campionato di Serie A Enilive, il Milan torna in campo dopo la vittoria nel Derby arrivata domenica scorsa contro l'Inter. I rossoneri hanno l'opportunità di attaccare la testa della classifica, approfittando anche dello scontro diretto che si giocherà allo stadio Maradona tra Napoli e Roma, attualmente seconda a pari merito con il Diavolo e prima in solitaria in graduatoria. L'entusiasmo post stracittadina è stato tanto in casa rossonera ma Massimiliano Allegri ha voluto frenare gli entusiasmi.

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta il messaggio del tecnico livornese, condiviso in questi giorni con i suoi giocatori: "Allegri ma tosti". Nel sottotitolo direttamente una citazione dalla conferenza stampa di ieri a Milanello: "Ora basta con il derby. Domani sfida importante". Nell'occhiello invece viene spiegato proprio quello che vuole scampare Massimiliano Allegri dopo la botta di euforia della vittoria sull'Inter: "Dopo il successo con l'Inter il tecnico vuole evitare cali di tensione".