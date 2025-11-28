Bartesaghi traccia la via, la Gazzetta: "I gioielli di Milan Futuro"

vedi letture

Una delle storie più rilevanti di questa prima parte di stagione, è senza dubbio l'ascesa di Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro classe 2005, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è partito come prima riserva di Pervis Estupinan, nuovo acquisto estivo arrivato dalla Premier League. Eppure, complici l'infortunio del giocatore sudamericano, il rendimento non eccelso dell'ex Brighton e le buone risposte in campo del 19enne, il numero 33 rossonero oggi è considerato nell'alveo dei titolari rossoneri.

Uno dei dubbi di formazione di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio, riguarda proprio l'alternativa di Bartesaghi ed Estupinan. Intanto la Gazzetta dello Sport questa mattina elogia il progetto seconda squadra rossonera, dove l'anno scorso ha giocato con continuità in Serie C anche se l'anno è terminato con un'amara retrocessione: "Bartesaghi e gli altri, i gioielli di Milan futuro". Nel sottotitolo si legge: "La seconda squadra, retrocessa in D e adesso quinta, ha lanciato talenti come da programma". In Serie A giocano regolarmente Bartesaghi e Camarda; in Premier è stato ceduto in prestito con obbligo Alex Jimenez, oggi titolarissimo al Bournemouth; in Serie B sta facendo una grande stagione Andrea Bozzolan con la Reggiana, che lo ha comprato a titolo definitivo, tanto che ci sono anche diversi club di Serie A su di lui; in cadetteria anche Kevin Zeroli al Monza.