Nkunku o Loftus, la Gazzetta domanda: "Chi con Leao?"

La giornata di ieri ha portato in dote per il Milan un'amara conferma: difficilmente Christian Pulisic sarà della partita contro la Lazio domani sera. È stato lo stesso Massimiliano Allegri a rivelarlo in conferenza stampa: un'altra tegola per la squadra e per lo stesso giocatore americano che è costretto nuovamente a fermarsi, ci si augura per meno tempo rispetto all'ultima volta. Senza il suo numero 11, che si aggiunge a Gimenez, il Diavolo deve correre ai ripari e capire chi schierare accanto a Leao.

La domanda che si pone stamattina la Gazzetta dello Sport, non a caso, è proprio questa: "Chi con Leao?". La risposta la rosea prova a darla subito nel suo titolo: "Dubbio Milan, Nkunku o Loftus". Il primo un attaccante, il secondo un centrocampista ma utilizzato già in diverse occasioni da Allegri in quel ruolo. Nel sottotitolo si apre la riflessione sul numero di coppie offensive utilizzate dal Milan in questa stagione: "Infortuni e scelte: l'attacco del Diavolo ha già visto sette combinazioni differenti". Sono riportate tutte:

1) Pulisic-Gimenez, 4 partite: 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

2) Leao-Gimenez, 2 partite: 0 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte

3) Leao-Nkunku, 2 partite: 1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte

4) Saelemaekers-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

5) Loftus-Gimenez, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

6) Saelemaekers-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte

7) Pulisic-Leao, 1 partita: 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte