CorSera: "Milan-Como a Perth: la federcalcio asiatica concede il via libera. Manca il sì della Fifa"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan-Como a Perth: la federcalcio asiatica concede il via libera. Manca il sì della Fifa". Dopo quelli di FIGC, UEFA e Australia, è arrivato l'ok anche della Confederazione asiatica (Afc) alla richiesta della Lega Calcio Serie A di disputare il prossimo 8 febbraio a Perth la gara di campionato tra Milan e Como. Il sì però non è assoluto, ma subordinato a una serie di vincoli che i vertici della serie A stanno esaminando. Se tutte queste condizioni verranno soddisfatte, allora poi mancherà solo l'ultimo via libera, cioè quello della FIFA.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN