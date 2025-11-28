Il Diavolo è tentato, CorSera: "Volare in testa per una notte"

Domani sera il Milan torna in campo dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter per 0-1 di domenica scorsa. In tal senso Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa è stato molto chiaro, come riporta anche stamattina nel suo titolo il Corriere della Sera: "Scordiamo il Derby". Alle 20.45 di domani arriva la Lazio, squadra in trend positivo, che poi giovedì affronterà all'Olimpico i rossoneri in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico livornese ha rincarato la dose: "Abbiamo una partita con la Lazio davanti che non sarà facile, noi dobbiamo pensare solo all'obiettivo finale: entrare in Champions League".

Domani sera per il Milan ci sono in palio tre punti davvero importanti: i rossoneri anticiperanno tutte le dirette concorrenti, da Napoli e Roma che si sfideranno, fino all'Inter e al Bologna. Dunque con una vittoria il Diavolo potrebbe regalarsi una serata in vetta. Ed è su questo che si incentra il titolo del CorSera: "La tentazione del Diavolo, volare in testa per una notte". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Domani la Lazio a San Siro: due toscani (opposti) in panchina". La formazione milanista, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Christian Pulisic.