Qui Lazio, riecco Dele-Bashiru. Gazzetta: "Torna in lista. Va fuori Hysaj"

Ad affrontare il Milan domani sera alle 20.45 a San Siro, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, sarà la Lazio che arriva da un periodo di forma e di buon rendimento: allo stesso tempo, però, ci saranno alcune defezioni importanti per i biancocelesti. Soprattutto a centrocampo Sarri dovrà fare a meno in un colpo solo di Cataldi e Rovella, mentre in attacco manca ancora il Cancellieri con il Taty Castellanos che torna ma dalla panchina. Con queste pesanti assenze, il tecnico toscano dovrà correre ai ripari.

Per dare man forte in mezzo al campo, dopo che era stato escluso dalla lista di Serie A, farà il suo ritorno in rosa Fisayo Dele-Bashiru. A lasciargli il posto sarà Hysaj che, dunque, finirà fuori squadra almeno momentaneamente. La Gazzetta dello Sport titola proprio così questa mattina: "Dele Bashiru torna in lista. Va fuori Hysaj". A completare la linea mediana, con gli insostituibili Guendouzi e Basic, si rivedrà Matias Vecino in posizione inedita di centrale.