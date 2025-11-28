Un Rafa operaio, Tuttosport lo elogia: "Mai visto un Leao così"

Quante volte in questi anni si è detto di un Rafa Leao troppo poco disposto al sacrificio difensivo? Tra le eccessive critiche rivolte al portoghese nel corso delle stagioni, questa è stata sicuramente tra le più ricorrenti: il fondo di verità c'è sempre e Massimiliano Allegri, che grazie alla sua grande esperienza lo sa, sta facendo un lavoro sulla testa e sul posizionamento tattico del numero 10 rossonero non indifferente. Oggi il calciatore lusitano sta cambiando e si sta adattando anche ad altre situazioni di gioco, più coinvolto - a modo suo - nei compiti a 360 gradi della squadra.

Il tema del pezzo di oggi di Tuttosport è proprio questo ed evidenzia un Rafa rinnovato. Scrive il quotidiano con base a Torino: "L'attaccante operaio. Mai visto un Leao così". Nell'occhiello e nel sottotitolo si legge: "In un anno è cambiato tutto. E il Milan sorride. Effetto Allegri: segna con più frequenza che in passato e si mette a disposizione dei compagni con continuità". Il dato recita un gol ogni 135 minuti, non ancora un rendimento da bomber ma comunque in crescendo se raffrontato con i precedenti in rossonero.