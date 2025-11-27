Milan, Saelemaekers già oggi in gruppo. Da valutare Pulisic

vedi letture

Ieri l'euforia rossonera dopo la vittoria nel derby è stata un po' rovinata dalle notizie che sono arrivate da Milanello su Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, che hanno iniziato l'allenamento in gruppo, ma poi sono stati costretti a fermarsi rispettivamente per un fastidio alla schiena e per un affaticamento muscolare. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, le condizioni del belga non preoccupano, tanto che oggi dovrebbe allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Da valutare giorno per giorno, invece, l'americano in vista della gara di sabato contro la Lazio: non è grave, ma si naviga a vista.

Questo il programma 13^ giornata di Serie A:

Venerdì 28 novembre 2025:

Como – Sassuolo (ore 20:45)

Sabato 29 novembre 2025:

Genoa – Verona (ore 15:00)

Parma – Udinese (ore 15:00)

Juventus – Cagliari (ore 18:00)

Milan – Lazio (ore 20:45)

Domenica 30 novembre 2025

Lecce – Torino (ore 12:30)

Pisa – Inter (ore 15:00).

Atalanta – Fiorentina (ore 19:00)

Roma – Napoli (ore 20:45)

Lunedì 1 dicembre 2025

Bologna – Cremonese (ore 20:45)

