Gabbia, Bartesaghi e gli altri, il QS: "La rinascita del Milan va oltre i big"

In questa prima parte di stagione, in cui il Milan è partito con un'altra faccia rispetto a quanto era successo l'anno scorso per tutta la stagione, è facile mettere sul piedistallo i protagonisti rossoneri di maggiore spicco, quelli che più si stanno mettendo in mostra: dall'impatto di Luka Modric e Adrien Rabiot, passando per l'efficienza e freddezza di Christian Pulisic e arrivando alla straordinaria incisività tra i pali del capitano Mike Maignan. Tutto diretto magistralmente dal maestro Massimiliano Allegri.

In questo contesto che piano piano sta diventando una macchina ben oliata, però, è bene mettere i punti sulle "i" e andare a elogiare anche quei giocatori non sotto i riflettori ma che stanno riuscendo a essere ugualmente decisivi in campo (e non solo). Questo è quello che fa oggi il QS che pubblica un articolo dal titolo: "La rinascita del Milan va oltre i big. Gabbia e Bartesaghi, gregari deluxe". Vengono presi due italiani, due figli del Milan come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, per prendere tutti quei giocatori come anche per esempio Alexis Saelemaekers che stanno facendo un lavoro preziosissimo. Nel sottotitolo: "Nel Diavolo secondo Allegri spiccano anche il centrale (titolarissimo) e il 19enne che ha scalato le gerarchie".