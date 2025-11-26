Futuro Maignan, il CorSera: "Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calha"

Quale sarà il futuro di Mike Maignan? Con il contratto in scadenza al termine di questa stagione, fra circa sette mesi, e le prestazioni del capitano rossonero che quest'anno sono tornare su livelli stratosferici, la domanda è lecita. La risposta ovvia, dettata da quanto accaduto da febbraio in avanti, è abbastanza ovvia: Maignan lascerà il Milan al termine di quest'anno. Allo stesso tempo ci sono degli elementi che portano a sperare l'universo rossonero, su tutti il ritorno della squadra su livelli di competizione interessanti e l'influenza di Max Allegri.

Essendo un tema molto dibattuto in queste ore e in questi giorni, anche il Corriere della Sera quest'oggi, nella sua sezione sportiva, ci ha dedicato un pezzo e ha approfondito la questione. Il titolo parla chiaro e dice molto: "Maignan, il nodo rinnovo. Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calha". L'accordo tra inverno e primavera era stato trovato, prima che arrivasse il dietrofront repentino da Casa Milan con la dirigenza che ha giocato al ribasso sulla cifra dello stipendio. Una mossa molto azzardata che ha indispettito Maignan e la sua squadra di agenti. Secondo le indiscrezioni, anche l'Inter starebbe valutando l'inserimento estivo: anche per questo il Diavolo è invogliato a cercare di sistemare le cose, per evitare un ipotetico nuovo scenario "alla Calhanoglu".