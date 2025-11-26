Lazio, dopo Rovella ai box anche Cataldi. Il Messaggero: "Out almeno 20 giorni"

La Lazio, dopo un inizio di stagione molto altalenante, oggi sta vivendo un periodo di rinnovata fiducia con la squadra biancoceleste che nelle ultime otto gare ha conquistato 15 punti, risalendo la china della classifica. Il calendario nei prossimi due impegni mette il Milan sulal strada della formazione di Sarri: prima in campionato, sabato sera a San Siro, poi all'Olimpico fra otto giorni per gli ottavi di Coppa Italia. Eppure c'è emergenza a centrocampo a Formello, perché dopo l'infortunio di Rovella anche Danilo Cataldi è costretto a fermarsi.

Il Messaggero, quotidiano di Roma, oggi scrive così in merito alla situazione della mediana laziale: "Cataldi e Guendouzi, Lazio in emergenza". Nel sottotitolo si chiarisce tutto, facendo la distinzione tra i due: "Il regista è stirato, out almeno 20 giorni: c'è solo Vecino per sostituirlo col Milan. Il francese è in diffida e rischia di saltare il Bologna. Si valuta il reintegro di Dele". Senza Rovella e Cataldi, nè sabato nè giovedì prossimo, Sarri dovrà correre ai ripari: insieme a Basic e Guendouzi, in campo ci si attende Matias Vecino e si tenterà di reintegrare Dele-Bashiru in rosa.