Addio a Buffon e il futuro di Maignan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Nella giornata di oggi si parla poco di Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti in edicola. Il motivo è chiaramente la tre giorni di partite europea che è cominciata ieri con la Champions League e che terminerà domani con Europa e Conference League. Eppure c'è spazio per parlare soprattutto del rinnovo di Mike Maignan, tema caldo di questi giorni in casa rossonera, ma anche per rendere il giusto omaggio a Lorenzo Buffon, un grande della storia del Diavolo che ieri ci ha lasciati all'età di 96 anni.

La Gazzetta dello Sport rende onore proprio a Buffon, morto ieri nella sua abitazione di Latisana, in Friuli, di dove era originario. Scrive la rosea in taglio basso: "Addio Buffon, il muro di Milano. Il portiere aveva 96 anni: 4 scudetti con il Milan e 1 con l'Inter". Viene riportato anche il lancio dell'intervista a Cafù che però è incentrata principalmente sulla Roma: "Giusto sognare".

Il Corriere dello Sport, sempre in taglio basso, riporta le ultime indiscrezioni in merito al futuro di Mike Maignan, che oggi appare segnato ma che da via Aldo Rossi sperano di poter rimettere in discussione. Nel titolo si legge: "Maignan e il rinnovo: Max in azione". E poi ancora: "Milan, la chiave diventa Allegri". Infine il QS che saluta Buffon: "Lorenzo Buffon, il portiere mito: 5 scudetti, Edy e la pittura".