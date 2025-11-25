Il metodo Allegri funziona alla grande, il CorSport scrive: "Milan maximo"

vedi letture

Gli effetti di Massimiliano Allegri sul Milan sono già ben visibili e chiari a tutti. Sia chiaro, la squadra rossonera ha ancora dei limiti e delle impurità da sistemare - come è normale che sia e come ricorda costantemente il tecnico - però il salto di qualità rispetto alla passata stagione è talemente evidente che sembra di star vedendo un'altra squadra. Invece molti elementi sono quelli dell'anno scorso: è cambiata la guida tecnica e sono arrivati due campioni in mezzo al campo.

Oggi il Corriere dello Sport propone una rilettura di questa cura allegriana a cui è stato sottoposta la formazione milanista. Scrive il quotidiano: "Milan maximo. Con il metodo Allegri rossoneri secondi e imbattuti con le big". Nell'occhiello si legge poi: "Vittorie contro Bologna, Napoli, Roma e Inter, pari con la Juve. Il derby vale il 100° successo rossonero per l'allenatore". Ora è importante fare due cose: elevare il rendimento con le piccole e ancora più importante evitare di sedersi sugli allori, continuando a seguire Max a testa bassa.