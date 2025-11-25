Modric e Rabiot le garanzie, la Gazzetta: "Specialisti scudetto"

L'impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell'universo rossonero è impressionante. Il centrocampista croato, ormai 40enne, sembra sempre tra i più giovani in campo e ha portato una sicurezza nella fase di possesso e di contenimento che veramente non si vedeva da tempo; dall'altra parte il francese è forse il vero ago della bilancia dello schieramento di Allegri e tutto questo si è visto benissimo domenica sera, al rientro dopo un mese ai box per infortunio muscolare.

C'è poi un tratto comune a Modric e Rabiot, forse il più importante per le ambizioni rossonere: l'esperienza. Oggi la Gazzetta dello Sport si concentra su questa qualità condivisa dai due compagni di reparto e scrive così: "Specialisti scudetto. Modric-Rabiot, vincenti da Milan". Al discorso poi viene aggiunto anche Rafael Leao: "Cerca conferme". Nel sottotitolo si legge: "I rossoneri hanno scelto di ricostruire partendo dalla mentalità dei campioni. Con loro anche Rafa e i giovani puntano a nuovi successi. Pulisic a secco di titoli nazionali". Nello specifico, Modric tra Dinamo e Real ha vinto sette campionati; d'altra parte Rabiot ne ha vinti 6 tra PSG e Juventus.