Allegri traccia la via, Tuttosport: "Corto muso, più muro in difesa"

vedi letture

Durante il Derby e al triplice fischio che ha sancito la vittoria del Milan in casa dell'Inter per 1-0, tutti lo hanno pensato: si sta consumando una vittoria in pieno stile allegriano. Ed effettivamente, al di là del risultato di misura che comunque fa la sua parte, il tecnico livornese ha incanalato la sfida esattamente sui binari su cui voleva che si incanalasse. Squadra corta, equilibrata e disposta al sacrificio che è riuscita, pur subendo inevitabilmente le occasioni del miglior attacco della Serie A, a non dare mai l'impressione di apnea come si era visto in altre occasioni negli anni passati.

Oggi Tuttosport racconta in questi termini la vittoria rossonera contro i cugini nerazzurri: "Allegri in purezza: corto muso, più muro in difesa". Tutto questo gli è valso anche un record personale sulla panchina milanista: "Nel derby 100esima vittoria in rossonero: unico ad arrivare in tripla cifra con Milan e Juventus". Nel sottotitolo quindi si legge: "Blocco basso e ripartenze: prima di domenica il Milan aveva sempre preso gol negli ultimi 14 derby...". Un dato davvero significativo. Cosa serve ora? "La stessa continuità nelle gare contro le medio-piccole".