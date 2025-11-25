Il CorSera guarda avanti: "Allegri vuole un centravanti e un esterno"

Le cose a Milanello, quest'anno, procedono a gonfie vele. Almeno per il momento i rossoneri possono godersi un primo quarto di stagione che forse non si sarebbero mai sognati, non dopo una stagione come quella dell'anno scorso che li ha visti chiudere all'ottavo posto in campionato. Eppure l'effetto di Massimiliano Allegri si vede e il Diavolo ora si gode un secondo posto a due punti dalla vetta, frutto di undici risultati utili consecutivi arrivati post prima sconfitta shock contro la Cremonese a San Siro.

Non sono mancati i momenti difficili, come i passi falsi con le piccole oppure un mese intero senza mezza squadra. Per far sì che in futuro queste eventualità indipendenti dalla volontà del club rossonero non incidano, è necessario rinforzare la squadra e sarà ciò che Allegri chiederà alla sua dirigenza. Il Corriere della Sera oggi titola così: "Con Max (e Mike) è un Milan d'acciaio. E ora può crescere". Nel sottotitolo: "Allegri vuole un centravanti e un esterno". Il tecnico livornese ha bisogno di un rinforzo a destra che possa far respirare Saelemaekers e di una punta d'area di rigore che potrebbe anche spingere Gimenez lontano da Milano.