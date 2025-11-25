Il Milan si gode il post-Derby: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Sono passati ormai due giorni dalla vittoria del Milan nel Derby contro l'Inter ma ancora i postumi e la sbornia, come è normale che sia e soprattutto senza impegni infrasettimanali in vista, non sono ancora passati. I rossoneri si godono la vittoria e l'iniezione ulteriore di fiducia ma da oggi tornano a Milanello per preparare il prossimo big match contro la Lazio, a San Siro, che si giocherà sabato alle ore 20.45. Intanto di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport propone il Milan in primissimo piano nella sua apertura, mettendo in rilievo i due grandi protagonisti in mezzo al campo: Modric e Rabiot. Titola la rosea: "Scudetto alla Diavola: il Milan e la grande fame di vittoria". Nel sottotitolo entrano in gioco i due campioni: "Modric e Rabiot hanno conquistato tredici campionati. Nuova offerta per tenere Maignan"

Se il Corriere dello Sport non cita il Milan in prima pagina, diversamente fa Tuttosport che in taglio basso si concentra sul futuro del capitano rossonero: "Mike, rinnova col Milan. Tifosi e compagni in pressing su Maignan, ma con la società resta la freddezza". Il QS nel taglio laterale della sua prima pagina scrive: "Max e Mike, per il Milan è un ritorno al futuro".