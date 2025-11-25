Il mercato in aiuto di Allegri? Tuttosport: "Tre colpi per non fermarsi"

Dopo dodici giornate di campionato, reduce da una stagione conclusa all'ottavo posto e con un mercato che ha portato giocatori forti ma condotto in maniera confusionaria fino all'ultimo giorno, il Milan si ritrova al secondo posto a due punti dalla Roma capolista che è riuscito a battere non meno di un mese fa. I tifosi rossoneri avrebbero firmato per trovarsi in una situazione del genere ma questi sono gli effetti della cura di Max Allegri che in pochi mesi ha ridato credibilità a una squadra che era totalmente smarrita.

Ora sulla strada del Milan ci sarà la Lazio e poi, al netto del Como, le partite contro squadre ai piani alti saranno finite in questo girone d'andata: l'obiettivo è arrivare alla sessione di mercato invernale in una posizione similare a quella attuale di classifica. Lì poi sarà necessario chiedere una mano al mercato ed è questo che sottolinea oggi Tuttosport che titola così: "Milan, tre colpi per non fermarsi". Nell'occhiello si legge: "Mancano un centrale e un esterno e serve un bomber". La motivazione dell'interventismo è spiegata più avanti: "L'asticella delle ambizioni si alza e la rosa di 19 elementi è troppo ristretta"