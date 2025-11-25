Max tiene il profilo basso: cos'è successo nel post partita del Derby

C'è un mantra che Massimiliano Allegri è solito ripetere, se non nella forma quantomeno nella sostanza, da quando ha fatto il suo ritorno a Milanello: non esaltiamoci nelle vittorie, non deprimiamoci nelle sconfitte. Fin dal primo passo falso con la Cremonese il suo credo è stato questo, ribadito a parole e con i gesti anche dopo le vittorie contro il Napoli e la Roma, così come anche domenica sera dopo aver piegato in casa anche l'Inter. rientrando subito negli spogliatoi al fischio finale, pizzicato dalle telecamere, Allegri questa volta un sorriso se lo è lasciato scappare ma poi ha mantenuto il quo equilibrio davanti ai microfoni e in spogliatoio.

La Gazzetta dello Sport questa mattina racconta il post gara rossonero dopo l'1-0 sull'Inter, in un pezzo dal titolo: "Festa moderata. Max vuole equilibrio e piedi per terra". Dopo il successo, complice il giorno di pausa previsto per lunedì, la squadra ha prolungato i festeggiamenti in un locale, con assoluta moderazione. Precedentemente, negli spogliatoi, Allegri ha fatto i complimenti ai giocatori, gli ha detto di godersi i tre punti ma allo stesso tempo di rimanere concentrati. Gli applausi sono stati tutti per Mike Maignan che ha sorriso e ringraziato il nuovo preparatore Claudio Filippi. Presente anche la dirigenza al grande completo per fare i complimenti alla squadra: Furlani, Scaroni, Tare, Ibrahimovic e Moncada.