L'indiscrezione del CorSera su Maignan: "L'Inter pensa allo scippo"

Nel Derby che il Milan ha vinto contro l'Inter per 1-0 domenica sera, c'è stato un protagonista in assoluto e in positivo nei rossoneri, un protagonista negativo per i nerazzurri: il ruolo è lo stesso. Stiamo ovviamente parlando dei due portieri. Mike Maignan è stato l'ovvio MVP della gara con tre miracoli (rigore incluso) che hanno messo il lucchetto alla porta del Diavolo; il suo dirimpettaio Yann Sommer invece è oggetto di pesanti critiche per l'intervento lasso sul tiro di Saelemaekers che ha portato al gol di Pulisic.

Oggi il Corriere della Sera propone una suggestione un po' particolare e inedita, facendo incontrare le linee di destino di Maignan e Sommer. Il titolo del quotidiano generalista, nella sua sezione sportiva, è il seguente: "Maignan fa piccolo Sommer. E l'Inter pensa allo scippo". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "In attesa di Martinez, non ancora pronto, il sogno è il francese in scadenza". Nel giugno 2026 termina il contratto con il Milan e tra club e Maignan non c'è accordo: a oggi difficilmente si troverà. In questo contesto anche l'Inter avrebbe l'intenzione di inserirsi, quantomeno per esplorare quella che sarebbe l'occasione di prendere un portiere del valore di Maignan a parametro zero. Una via che appare francamente difficile al momento, con la Premier League che sembra la destinazione più appetibile per Mike.