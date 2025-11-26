Allegri alza il muro in difesa, la Gazzetta: "Si esalta con le big"

Uno dei segreti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, specialmente se messo in confronto con quanto visto nella passata stagione e in generale negli ultimi anni, è la ritrovata forza difensiva. Sin dai primi giorni di ritiro estivo e dalla tournée in Asia e Oceania, il tecnico livornese e il suo staff hanno cominciato a lavorare sull'equilibrio della squadra, in modo da garantire una maggiore copertura al reparto arretrato e alla porta di Maignan. Oggi i numeri e i risultati stanno dando ampiamente ragione ad Allegri anche se ci sono ulteriori margini di miglioramento.

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, prova a indagare più da vicino questo aspetto del gioco del Diavolo. Il titolo recita: "Il Milan fa blocco. Da Tomori a Pavlovic, il muro di Allegri si esalta con le big". Nel sottotitolo, poi, viene aggiunto: "Sette gol subiti in meno rispetto allo scorso anno. Tra le grandi solo il Napoli su rigore ha segnato a Max". Nei big match contro Roma, Inter, Napoli, Bologna e Juventus, la porta di Maignan è stata violata una singola volta. Contro le piccole si è fatto, paradossalmente, più fatica ed è questo uno dei punti su cui è necessario lavorare.