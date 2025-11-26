Gimenez, aria di addio? Tuttosport: "C'è il West Ham"

Anche ieri Santiago Gimenez, nel giorno in cui sono ripresi gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato a San Siro contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, ha svolto un lavoro personalizzato. Da capire, da oggi in avanti, quale sarà la situazione del centravanti messicano e se riuscirà a recuperare in vista della doppia sfida contro i biancocelesti che, dopo cinque giorni dalla gara di campionato, ospiteranno Allegri&Co. allo stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

In questo contesto, tornano a soffiare le voci di un possibile addio di Gimenez nella sessione di gennaio. Già in estate l'ex Feyenoord era stato a un passo dall'essere ceduto ma poi si era fieramente imposto con la volontà di ribaltare le sue stesse sorti. Le cose in questa prima parte di stagione non sono andate benissimo: tanto impegno ma solo un gol in Coppa Italia contro il Lecce e poi adesso anche questo infortunio. Inoltre, con Leao e Pulisic in forma, anche il posto da titolare è perduto. Per questo oggi Tuttosport scrive di un possibile interessamento dall'Inghilterra: "C'è il West Ham: ritorno di fiamma per Gimenez". Si potrebbe addirittura mettere in scena uno scambio, dal momento che il club rossonero rimane interessato a Niclas Fullkrug che, per tipologia, è l'attaccante prototipo per Allegri.