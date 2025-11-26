Bonus no-Europa, Tuttosport: "Il vantaggio di Allegri è il tempo"

Uno degli argomenti di discussione più frequenti, quando si parla di Milan in questa stagione, riguarda il fatto che la squadra rossonera non partecipi a nessuna competizione europea. È chiaro il beneficio in termini di tempo a disposizione e gestione delle forze: la dimostrazione è il percorso dell'anno scorso del Napoli di Antonio Conte che, senza impegni europei, ha vinto lo Scudetto. Quest'anno il club rossonero non si è posto lo stesso obiettivo, per il momento, ma per rientrare in Champions League sfrutterà tutte le armi a disposizione, tra cui quella del maggior tempo a disposizione rispetto alla concorrenza.

Tuttosport questa mattina propone una riflessione incentrata proprio su questo tema. Scrive il quotidiano sportivo: "Il vantaggio di Allegri è il tempo". Nell'occhiello si legge: "Senza Europa può concentrarsi su scudetto e zona Champions". Anche se il tecnico ha più volte detto di non voler guardare la classifica ma di pensare una gara alla volta e poi, a marzo, vedere dove si sarà. Nel sottotitolo viene quindi aggiunto: "Rispetto alle avversarie il tecnico avrà circa 26 giorni per lavorare con la squadra al completo". L'unico impegno extra, rispetto a parte delle avversarie, sarà la Supercoppa Italiana a Riyadh.